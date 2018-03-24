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Экс-президент США предложил Трампу помощь в переговорах с КНДР
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Экс-президент США предложил Трампу помощь в переговорах с КНДР 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Как передает ТАСС, бывший американский лидер подчеркнул, что за все время работы на этом посту (1977-1981) он провел приблизительно 20 часов переговоров с высшим руководством Северной Кореи.
"Я понимаю, чего они хотят. На этой неделе ко мне приезжал представитель Белого дома, который предоставил мне последнюю информацию по КНД", — заявил 93-летний Картер. Он готов поехать в Пхеньян.
Политик раскритиковал Трампа, который ранее очень грубо высказывался в адрес Ким Чен Ына. В то же время экс-президент США отметил, что нынешний глава государства «отреагировал достаточно хорошо» на предложение Северной Кореи провести встречу.
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