Ещё
СМИ: Китаю нужно готовиться к войне в Тайваньском проливе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Китаю нужно готовиться к войне в Тайваньском проливе 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Китаю следует быть готовым к военному конфликту в Тайваньском проливе. К таким выводам пришла англоязычная газета Global Times после подписанного президентом США Дональдом Трампом указа об отношениях с Тайванем.
Документ, утвержденный главой Белого дома, разрешает чиновникам США официально посещать Тайвань и принимать представителей островного государства на американской территории как официальных лиц.
После этого помощник замсекретаря США Алекс Вонг в Тайбэе подчеркнул прочность обязательств Вашингтона по отношению к стране. Правительство Китая призывают «нанести ответный удар».
Речь в том числе идет о давлении на США в других сферах двухстороннего сотрудничества — вопросах Корейского полуострова или иранской ядерной проблеме, возможности выступить против Белого дома в международных организациях типа
В материале указано, что материку необходимо готовиться «к прямым вооруженным столкновениям в Тайваньском проливе». Активизация официальных обменов между США и Тайванем повлечет за собой серьезные последствия для второй страны.
Великобритания поставила свой целью доказать якобы «разрушительное, опасное, безответственное поведение со стороны России». Британский министр иностранных дел Борис Джонсон отметил, что Лондон и впредь будет оказывать давление на Москву.
360tv.ru: последние новости
Российские дипломаты «нашли след РФ» в сильнейшем снегопаде в США Сдавший информатора Wikileaks хакер умер в США Экс‐модель Playboy попросила разрешения у суда рассказать об отношениях с Трампом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ могут повысить подоходный налог465
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке134
Панин с огромным долгом сбежал из России99
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД122
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи49
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение