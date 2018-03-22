СМИ: Китаю нужно готовиться к войне в Тайваньском проливе

Китаю следует быть готовым к военному конфликту в Тайваньском проливе. К таким выводам пришла англоязычная газета Global Times после подписанного президентом США Дональдом Трампом указа об отношениях с Тайванем.

Документ, утвержденный главой Белого дома, разрешает чиновникам США официально посещать Тайвань и принимать представителей островного государства на американской территории как официальных лиц.

После этого помощник замсекретаря США Алекс Вонг в Тайбэе подчеркнул прочность обязательств Вашингтона по отношению к стране. Правительство Китая призывают «нанести ответный удар».

Речь в том числе идет о давлении на США в других сферах двухстороннего сотрудничества — вопросах Корейского полуострова или иранской ядерной проблеме, возможности выступить против Белого дома в международных организациях типа

В материале указано, что материку необходимо готовиться «к прямым вооруженным столкновениям в Тайваньском проливе». Активизация официальных обменов между США и Тайванем повлечет за собой серьезные последствия для второй страны.