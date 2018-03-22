СМИ: Китаю нужно готовиться к войне в Тайваньском проливе 

Китаю следует быть готовым к военному конфликту в Тайваньском проливе. К таким выводам пришла англоязычная газета Global Times после подписанного президентом США Дональдом Трампом указа об отношениях с Тайванем.
Документ, утвержденный главой Белого дома, разрешает чиновникам США официально посещать Тайвань и принимать представителей островного государства на американской территории как официальных лиц.
После этого помощник замсекретаря США Алекс Вонг в Тайбэе подчеркнул прочность обязательств Вашингтона по отношению к стране. Правительство Китая призывают «нанести ответный удар».
Речь в том числе идет о давлении на США в других сферах двухстороннего сотрудничества — вопросах Корейского полуострова или иранской ядерной проблеме, возможности выступить против Белого дома в международных организациях типа
В материале указано, что материку необходимо готовиться «к прямым вооруженным столкновениям в Тайваньском проливе». Активизация официальных обменов между США и Тайванем повлечет за собой серьезные последствия для второй страны.
Великобритания поставила свой целью доказать якобы «разрушительное, опасное, безответственное поведение со стороны России». Британский министр иностранных дел Борис Джонсон отметил, что Лондон и впредь будет оказывать давление на Москву.