Ещё
В Конгрессе согласовали бюджет на остаток 2018 финансового года в размере $1,3 трлн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Конгрессе согласовали бюджет на остаток 2018 финансового года в размере $1,3 трлн 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Лидеры Конгресса США в среду после длительных дебатов смогли согласовать проект федерального бюджета на остаток 2018 финансового года, который завершится 30 сентября. Об этом сообщается на сайте комитета Палаты представителей по ассигнованиям, сам текст был опубликован в ее электронной базе.
Объем средств, которые получат госучреждения, составляет $1,3 трлн. Проектом предусмотрено значительное увеличение оборонных расходов. Кроме того, в нем заложены средства на противодействие приписываемым России кибератакам, а также на защиту американской избирательной системы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.
Продлеваются также уже действующие запреты на сотрудничество с "Рособоронэкспортом".
В четверг законопроект о финансировании федерального правительства должна принять Палата представителей, после этого документ поступит на рассмотрение Сената. У законодателей есть время до конца пятницы, в противном случае у госучреждений закончатся имеющиеся сейчас средства и они прекратят работу.
ТАСС: последние новости
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля Суд отказал Трампу в прошении отклонить иск обвинившей его в домогательствах женщины Президент Республики Корея: Пхеньян, Вашингтон и Сеул могут провести трехсторонний саммит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ хотят повысить подоходный налог222
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД114
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке121
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи43
«Кухню» РФ назвали неуязвимой для ракет США6
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение