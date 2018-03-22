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Американские партии в конгрессе достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год
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Американские партии в конгрессе достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год 

RT на русском 1 час назад
Представители Республиканской и Демократической партий в конгрессе достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год Об этом сообщает AFP со ссылкой на спикера Палаты представителей Пола Райана.
«Американские законодатели добились соглашения, предотвращающего закрытие правительства», — пишет агентство.
Как сообщает NBC со ссылкой на представителя демократов Нэнси Пелоси, соглашение не предусматривает защиты людям, которые участвуют в программе «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA)..
Ранее Палата представителей США приняла временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать очередного прекращения работы правительства в результате отсутствия утверждённого федерального бюджета.
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