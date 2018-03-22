Американские партии в конгрессе достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год

Представители Республиканской и Демократической партий в конгрессе достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год Об этом сообщает AFP со ссылкой на спикера Палаты представителей Пола Райана.

«Американские законодатели добились соглашения, предотвращающего закрытие правительства», — пишет агентство.

Как сообщает NBC со ссылкой на представителя демократов Нэнси Пелоси, соглашение не предусматривает защиты людям, которые участвуют в программе «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA)..