СМИ: у США есть «убедительные доказательства» нарушения Китаем торговых правил

ВАШИНГТОН, 22 марта. / ТАСС /. У США имеются «убедительные доказательства» нарушения Китаем американского законодательства в сфере торговли. Об этом сообщила в среду газета The Washington Examiner со ссылкой на свой источник в аппарате представителя США на торговых переговорах.

Источник утверждает, что Пекин якобы вынуждал американские компании предоставлять ему свою интеллектуальную собственность. «У нас есть очень убедительные доказательства того, что Китай использует ограничения на участие иностранного капитала, чтобы требовать и оказывать давление на американские компании с целью передавать китайским предприятиям свои технологии», — сказал собеседник издания.

По его словам, у Вашингтона также есть «убедительные доказательства того, что положения технологического регламента Китая заставляет компании США добиваться лицензирования технологий для китайских предприятий» на «нерыночных условиях». По утверждениям чиновника, администрация США обладает свидетельством того, что КНР проводит «кибервторжения» в американские компании с целью получить конфиденциальную информацию, включая и ту, что составляет коммерческую тайну.

Обращаться в ВТО не намерены

Данные доказательства администрация американского лидера Дональда Трампа намерена использовать с целью наложить таможенные пошлины на китайские товары в размере, как пишет газета The Washington Post , до $60 млрд уже в четверг. Как утверждают американские власти, США из-за описанных действий Китая теряют ежегодно около $30 млрд Администрация в августе начала соответствующее расследование, в результате которого будет оказано «максимальное давление» на Китай, отметили в аппарате представителя США на торговых переговорах.

Собеседник издания также подчеркнул, что Вашингтон не будет обращаться во Всемирную торговую организацию (ВТО). «Не каждая плохая торговая сделка нарушает [правила] ВТО. Мы будем использовать это (обращение с жалобой в ВТО — прим. ТАСС) там, где можем. Но мы не во всех случаях будем в состоянии использовать это для урегулирования вопросов», — сказал он.

В распространенном в среду Белым домом графике президента на четверг говорится, что Трамп «подписывает меморандум, касающийся экономической агрессии Китая».

Реакция Китая

По сведениям газеты The Wall Street Journal, Китай в свою очередь готовит ответные меры против США в связи с планами главы государства. Пекин, пишет издание, может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором. В частности, в Пекине готовятся ввести сборы на американскую сою, сорго и живых свиней.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая готовы отказаться от профицита в торговле с Соединенными Штатами и намерены устранять проблему дисбаланса в товарообороте. Она напомнила, что китайско-американские отношения последние 40 лет развиваются в соответствии с принципами равноправия и обоюдной выгоды.

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам. Президент США подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.