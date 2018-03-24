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Экс-замдиректора ФБР: я узнал о своем увольнении из СМИ
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"ЦРУ готовило переворот в России"

Экс-замдиректора ФБР: я узнал о своем увольнении из СМИ 

Газета.Ru 1 час назад
Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Об этом он написал в статье для The Washington Post.
"Примерно в 22:00 подруга позвонила сказать мне, что CNN сообщает, что меня уволили. Она зачитала мне заявление генерального прокурора. Таким образом, после двух десятков лет госслужбы я узнал о своем увольнении самым бездушным образом — от третьих лиц, из новостного сообщения", — отметил Маккейб.
Он также добавил, что вскоре после звонка получил на электронную почту письмо с официальным уведомлением от министерства юстиции.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал увольнение Маккейба «великим днем для демократии».
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