ABC: бывший замдиректора ФБР до увольнения начал расследование в отношении главы минюста

По сведениям источников телеканала, расследование касалось встреч Сешнса с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщала ранее газета Washington Post , в 2016 году Сешнс, который тогда являлся сенатором от штата Алабама, несколько раз контактировал с послом РФ. Однако на слушаниях в Конгрессе по утверждению его кандидатуры на должность главы минюста Сешнс, находясь под присягой, не сообщил об этом сенаторам, интересовавшимся связями предвыборного штаба президента Дональда Трампа с официальными лицами РФ.

После этого представители Демократической партии потребовали отставки Сешнса. При этом, ранее не было известно, что в отношении него тогда было начато расследование ФБР. Решение о проведении разбирательства принял Маккейб. К каким выводам пришли в итоге сотрудники бюро, в публикации не уточняется.

На прошлой неделе Сешнс заявил, что решил уволить Маккейба с поста заместителя директора ФБР. Ему в вину в частности вменялось раскрытие информации журналистам, а также то, что он «не был откровенен, даже находясь под присягой».

Маккейб был уволен за два дня до планируемой добровольной отставки, о которой сам он объявил еще в январе. Маккейб работал в ФБР более 20 лет, и из-за отстранения от должности под вопросом выплата ему пенсии.