Посол РФ в США обсудил возобновление межпарламентского диалога с сенатором Конгресса

США ВАШИНГТОН, 22 марта. / ТАСС /. Посол России Анатолий Антонов встретился с сенатором-республиканцем Конгресса Рэндом Полом и обсудил возобновление межпарламентского диалога. Соответствующая запись была опубликована в среду на странице российского посольства в Вашингтоне в Twitter.

"Посол Антонов и сенатор Пол обсудили российско-американские отношения, перспективы возобновления межпарламентского диалога", — отмечается в сообщении. Во время встречи также поднимались вопросы региональной и глобальной безопасности.

Ранее Антонов в интервью газете Politico посетовал на то, что «Конгрессом [США], одержимым русофобией, движут политически мотивированные эмоции, а не ясно мыслящий ум». «Нам прямо говорят, что они боятся критики», — сказал посол об американских законодателях, которые в массе своей пока отказываются встречаться с Антоновым, исходя из внутриполитических соображений.

В связи с этим «Политико», согласно изложенным ею сведениям, обратилась в аппараты более чем четырех десятков членов Сената и Палаты представителей Конгресса с просьбой предоставить комментарии по поводу того, как они смотрят на перспективы проведения рабочих встреч с российским послом. Большинство не ответили, и лишь двое представителей правящей Республиканской партии уточнили, что уже встречались с Антоновым: председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер (от штата Теннесси) и его коллега по верхней палате Конгресса Рон Джонсон (от Висконсина ). Посол ранее также встретился с временным председателем Сената республиканцем Оррином Хэтчем (от Юты). Последний возглавляет финансовый комитет и одновременно исполняет обязанности временного председателя Сената (это второй по старшинству пост после председателя — им по Конституции является вице-президент страны).

Кроме того, Politico указывает, что в связи с шумихой, поднятой ранее в Вашингтоне после встречи тогдашнего сенатора, а ныне министра юстиции Джеффа Сешнса с предшественником Антонова Сергеем Кисляком, американские законодатели не хотят оказаться в центре внимания прессы «из-за встречи с российским послом».

Власти РФ не раз подтверждали, что выступают за восстановление межпарламентского диалога с США, приостановленного американской стороной.