Премьер Канады считает, что заключение хорошей сделки по NAFTA в высшей степени возможно

"Мы очень много работаем, продвигаясь вперед в заключении хорошей сделки, — цитирует его телеканал CTV. — Мы знаем, что [заключение] хорошего договора в высшей степени возможно для Канады, США и Мексики". Он добавил, что в этом «заинтересованы все стороны».

На прошлой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер Трюдо в телефонном разговоре обсудили текущие консультации по изменению условий NAFTA. В ходе беседы Трамп в том числе «подчеркнул важность скорейшего завершения нынешних переговоров по NAFTA с целью обеспечения работоспособности обрабатывающей промышленности в Соединенных Штатах и в Северной Америке, а также для защиты экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов». Позже Трюдо заявил, что Оттава приветствует решение Вашингтона о скорейшем завершении сделки, но будет отстаивать свои интересы.