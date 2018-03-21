ВТО: США не соблюдают правила организации при вводе антидотационных сборов на импортную продукцию из Китая

Как указывается в документе, обращение США к принятым в третьих странах ценам для оценки преимуществ, которыми пользуются экспортеры из Китая, идет вразрез с правилами ВТО.

Китай в 2016 году потребовал начала консультаций с США в целях подтверждения несоблюдения последними решения ВТО от 2014 года, где организация признала недопустимыми введенные в отношении 22 позиций товара из Китая антидотационные сборы. —0—