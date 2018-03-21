Трамп объяснился за звонок Путину

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал свой звонок российскому лидеру Владимиру Путину и поздравление с победой на выборах президента России.
I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.
«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фэйковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я поносил его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо», — написал Трамп в Twitter.
Он добавил, что другие страны могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ*, Ираном и «даже с предстоящей гонкой вооружений».
Ранее Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.
Также руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.