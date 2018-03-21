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Трамп объяснился за звонок Путину
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Трамп объяснил свой звонок Путину 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал свой звонок российскому лидеру Владимиру Путину и поздравление с победой на выборах президента России.
«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фэйковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я поносил его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо», — написал Трамп в Twitter.
Он добавил, что другие страны могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ*, Ираном и «даже с предстоящей гонкой вооружений».
Ранее Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.
>> В Кремле рассказали о темах разговора Путина и Трампа
Также руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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