Минфин США: Трамп и Си Цзиньпин установили самые тесные контакты в истории двух стран

"Я думаю, что между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином, вероятно, установились самые близкие отношения", — сказал он на пресс-конференции, которая прошла после встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе. «Они регулярно разговаривают. Я регулярно разговариваю со своим коллегой», — добавил он.

В то же время Мнучин отметил, страны G20 по-прежнему хотят, чтобы китайская экономика стала более открытой. «Чтобы мы могли работать на их рынке, на тех же условиях, на каких они работают на наших», — сказал он.