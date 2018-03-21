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Минфин США: Трамп и Си Цзиньпин установили самые тесные контакты в истории двух стран
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Минфин США: Трамп и Си Цзиньпин установили самые тесные контакты в истории двух стран 

ТАСС 23 часа назад
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Контакты между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином являются самыми тесными за историю отношений двух стран. Такое мнение выразил во вторник глава министерства финансов США Стивен Мнучин.
"Я думаю, что между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином, вероятно, установились самые близкие отношения", — сказал он на пресс-конференции, которая прошла после встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе. «Они регулярно разговаривают. Я регулярно разговариваю со своим коллегой», — добавил он.
В то же время Мнучин отметил, страны G20 по-прежнему хотят, чтобы китайская экономика стала более открытой. «Чтобы мы могли работать на их рынке, на тех же условиях, на каких они работают на наших», — сказал он.
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