Визит министра иностранных дел Коно в США: дальнейшее сплочение действий в отношении Северной Кореи

Перед запланированными переговорами на высшем уровне между США Северной Кореей правительствам США и Японии необходимо скоординировать политику в отношениях с этой страной.

Министр иностранных дел Таро Коно (Taro Kono) посетил США. На переговорах с вице-президентом Майком Пенсом оба участника признали важнейшей задачей убедить Пхеньян принять конкретные шаги к полной денуклеаризации.

Коно подчеркнул важность оказания максимального давления на Северную Корею в этом вопросе. Ответ Пенса заключался в том, что США согласны с Японией более чем на 100% в своей политике в отношении Северной Кореи.

Однако многие наблюдатели настроены скептично: способна ли Северная Корея, до этого увеличивающая угрозу, реально изменить свою политику и отказаться от ядерной программы?

Сейчас как раз подходящее время для Японии и США еще раз подтвердить на переговорах на высшем уровне необходимость оказания давления на Северную Корею до полного отказа от ядерных амбиций. Две страны также должны работать с Южной Кореей, которая сейчас склоняется к примирительной позиции в отношении Пхеньяна, с целью проведения совместного подхода.

Премьер-министр Синдзо Абэ посетит США в начале апреля. Абэ должен обменяться мнениями с Дональдом Трампом перед планируемым саммитом США и Северной Кореи.

Во время недавних переговоров Трамп упомянул сокращение или вывод американских войск из Южной Кореи. Если Трамп злоупотребит этим вопросом в качестве козыря во время переговоров с Северной Кореей, это может серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. Абэ также должен взять на себя задачу убедить Трампа не принимать каких-либо непродуманных решений.

В условиях отставки госсекретаря Рэкса Тиллерсона для подготовки американских дипломатических властей потребуется некоторое время. Обе стороны также должны будут предпринять усилия, чтобы не вызвать разрыв в сотрудничестве между Японией и США.

Обращение к вопросу о похищениях

Используя возможность изменения северокорейской позиции, вопрос о похищенных Северной Кореей японских гражданах также должен быть затронут. Коно попросил Пенса внести вопрос о похищенных в повестку дня во время переговоров на высшем уровне.

Несмотря на обещания расследовать вопросы, связанные с похищением граждан Японии, Пхеньян приостановил эти усилия в одностороннем порядке и неоднократно действовал нечестно.

Япония нацелена на решение вопросов ядерного и ракетного разоружения и похищения японских граждан в едином комплексе. Стремясь к сотрудничеству с США, Япония должна пролить свет на все вопросы, связанные с похищением своих граждан, и добиться их быстрого возвращения домой.

Сегодня между Японией и США существует нерешенная проблема, связанная с ограничениями импорта стали и алюминия, которые принял Трамп.

Коно снова попросил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера (Robert E. Lighthizer) освободить Японию от принятых США ограничений на импорт стали и алюминия.

Дата вступления в силу новых ограничительных мер, 23 марта, приближается. Правительство США еще не определило, какие страны или продукты будут то них освобождены. Японское правительство со своей стороны должно прилагать усилия для сбора соответствующей информации и предотвращения негативной ситуации по этому поводу у себя в стране.