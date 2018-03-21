Новые антироссийские санкции

Новые антироссийские санкции Дэниел Коутс добавил, что он не знает конкретных имен россиян, которые будут дополнительно включены в «кремлевский» список Мнучина , хотя разведслужбы США предоставили министерству финансов всю необходимую информацию. В прошлом месяце Стивен Мнучин сообщил, что он рассматривает возможность применения санкций против 13 российских лиц и компаний.

Члены сенатского комитета потребовали от Дэниеля Коутса разъяснений, почему Президент Дональд Трамп не расширил полномочия разведывательного сообщества по предупреждению агрессии России . Об отсутствии соответствующих полномочий рассказал сенаторам на прошлой неделе Майкл Роджерс , директор АНБ и командующий Кибернетическим командованием США.

Дэниел Коутс на жесткий вопрос сенаторов ответил, что он лично обсуждал с Дональдом Трампом вопросы адекватного ответа на киберугрозы со стороны России. Президент США заявил: «Я полагаю, что вы делаете свою работу, все вы … но если вам необходимо, чтобы я предписал вам делать вашу работу, то я предписываю вам делать эту работу». По словам директора Национальной разведки, дискуссия с Президентом США имела «отношение к вопросам кибербезопасности и перспективных направлений нашей деятельности». Он также добавил, что не понял, были ли слова Дональда Трампа сказаны «в контексте российского влияния на выборы».

Источник: http://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/2136041/new-russia-sanctions-probably-coming-within-week-us