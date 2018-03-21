Новые антироссийские санкции 

Новые антироссийские санкцииДэниел Коутс добавил, что он не знает конкретных имен россиян, которые будут дополнительно включены в «кремлевский» список Мнучина, хотя разведслужбы США предоставили министерству финансов всю необходимую информацию. В прошлом месяце Стивен Мнучин сообщил, что он рассматривает возможность применения санкций против 13 российских лиц и компаний.
Члены сенатского комитета потребовали от Дэниеля Коутса разъяснений, почему Президент Дональд Трамп не расширил полномочия разведывательного сообщества по предупреждению агрессии России. Об отсутствии соответствующих полномочий рассказал сенаторам на прошлой неделе Майкл Роджерс, директор АНБ и командующий Кибернетическим командованием США.
Дэниел Коутс на жесткий вопрос сенаторов ответил, что он лично обсуждал с Дональдом Трампом вопросы адекватного ответа на киберугрозы со стороны России. Президент США заявил: «Я полагаю, что вы делаете свою работу, все вы … но если вам необходимо, чтобы я предписал вам делать вашу работу, то я предписываю вам делать эту работу». По словам директора Национальной разведки, дискуссия с Президентом США имела «отношение к вопросам кибербезопасности и перспективных направлений нашей деятельности». Он также добавил, что не понял, были ли слова Дональда Трампа сказаны «в контексте российского влияния на выборы».
Источник: http://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/2136041/new-russia-sanctions-probably-coming-within-week-us