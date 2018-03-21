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Рекс Тиллерсон уволен из-за России и Ирана
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Рекс Тиллерсон уволен из-за России и Ирана 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Рекс Тиллерсон уволен из-за России и ИранаСлухи о скорой отставке Рекса Тиллерсона ходили давно, по мере усиления напряженности его отношений с непредсказуемым и противоречивым боссом. Сообщается, что в недалеком прошлом Рекс называл Трампа «идиотом».
В заявление об отставке, которое озвучил Рекс Тиллерсон, упоминается такая чувствительная для Трампа тема как российско-американские отношения. Президент США подвергается критике за его бездействие относительно докладов, которые представлены разведслужбами страны. В докладах сообщалось о том, что Россия использовала ресурсы социальных медиа для влияния на выборы в США.
В заявлении отмечается: «Остался огромный объем работы. Необходимо разработать ответные меры на вызывающие тревогу поведение и действия части российского правительства. Россия должна тщательно оценить свои действия и насколько эти действия отвечают интересам российского народа и всего мира в целом. Продолжение текущего курса, вероятно, приведет к еще большей изоляции страны. А эта ситуация, в которой нет заинтересованных лиц».
По мнению американских политологов, Герберт Макмастер, советник президента США по вопросам национальной безопасности, также будет отправлен в отставку в ближайшем будущем.
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