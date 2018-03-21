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Начальник Генштаба Герасимов провел телефонный разговор с главкомом ВС США
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Начальник Генштаба Герасимов провел телефонный разговор с главкомом ВС США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ВС РФ ГЕРАСИМОВ И ГЛАВА КОМИТЕТА НАЧАЛЬНИКОВ ШТАБОВ ВС США ДАНФОРД ПРОВЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР — МО РФ
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