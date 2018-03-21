США не будут выдавать лицензии на поставки авиатехники Ирану

"Иранцы несколько раз предъявляли претензии насчет [невыдачи] лицензий, в особенности в сфере гражданской авиации. Я сказал им, что они используют свою пассажирскую авиацию для перевозки террористов и оружия по всему Ближнему Востоку, включая Сирию , и мы не будем выдавать лицензии в ущерб нашей национальной безопасности", — сказал дипломат.

США призывают Тегеран к проведению реформ в гражданской авиации и экономике, добавил Хук. «Но мы не станем выдавать лицензии во вред нашей национальной безопасности или наших союзников», — заверил он. При этом, заметил Хук, в основном это касается именно запасных частей. Выданные предыдущей администрацией США лицензии будут действовать и далее.

В июне 2016 года стало известно, что Иран разместил у американской авиакомпании Boeing заказ на 100 самолетов, его стоимость оценивается в $25 млрд Тегеран также заказал 118 коммерческих пассажирских самолетов у главного конкурента американской компании — европейского концерна Airbus. Стоимость сделки оценивается в €22 млрд