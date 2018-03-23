Эксперт рассказал, почему немцы не хотят участвовать в ядерных программах НАТО

С соответствующим предложением выступила фракция «Левых» в бундестаге. Депутаты направили обращение в правительство ФРГ. Как утверждают парламентарии, ситуация взаимного недоверия между Россией и США по отношению к соблюдению Договора о РСМД грозит развёртыванием нового ядерного оружия США в Европе и новым конфликтом.

«Бундестаг Германии призывает федеральное правительство разъяснить США, что Федеративная Республика ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение на своей территории новых ядерных ракет США; в рамках НАТО обсудить угрожающую стабильности роль противоракетной обороны альянса в Восточной Европе и потребовать незамедлительного демонтажа объектов, прежде всего, баз с истребителями-перехватчиками; кроме того, приостановить участие в ядерных программах НАТО и немедленно вывести американское тактическое ядерное оружие с территории ФРГ», — говорится в обращении.

«Слишком понимающие Россию»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН заметил, что принципиальными критиками политики канцлера Ангелы Меркель в бундестаге выступают две партии, находящиеся на противоположных сторонах идеологического спектра: право-популистская «Альтернатива для Германии» и, собственно, лево-популистские «Левые». Правые критикуют Меркель прежде всего за провальную миграционную и интеграционную политику в отношении новых жителей страны, левые упирают на защиту мира в Европе. При этом обе партии в один голос заявляют о необходимости немедленного снятия санкций с России и о восстановлении экономической кооперации и взаимодействия с Москвой в сфере безопасности как на континенте, так и на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«За такую «слишком понимающую Россию» позицию и «Альтернативу для Германии», и «Левых» нередко обвиняют в связях с Кремлем и получении оттуда информационной, политической и финансовой поддержки. У современной Германии действительно нет неразрешимых противоречий с Россией. У нас нет необходимости воевать для защиты союзников, как это было в Первую мировую войну, нет территориальных претензий, как было во Вторую, а также отсутствуют идеологические противоречия, как было во времена Второй мировой и Холодной войны. Сегодня Берлин и Москва могли бы работать рука об руку, обеспечивая безопасность и процветание как для самих себя, так и в целом для европейского или даже евразийского региона. Это понимают и в Германии, однако на пути нормализации отношений с Россией Берлин сталкивается с практически непреодолимой преградой», — пояснил Станислав Бышок.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена, на ее территории находились серьезные военные соединения третьих стран, прежде всего, США и СССР. После окончания холодной войны и объединения страны Россия вывела все свои войска с территории Германии и других бывших коммунистических стран Центральной и Восточной Европы.

«В то же время США не только не сделали того же, но также расширили свое присутствие в регионе, тем самым обеспечив не только собственно военные задачи, но и политические — влияние на принципиальные решения своих союзников, в частности в отношении внешней политики. В этой связи понятно глубоко сидящее недовольство немцев и ряда других европейских народов тем, что их фактически заставляют быть участниками «чужого» противостояния, которое, если при худшем развитии событий из «холодной» фазы перейдет в «горячую», будет разворачиваться на их территории», — резюмировал Станислав Бышок.

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