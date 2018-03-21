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США уличили Россию в «нелепых обвинениях»
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В Госдепе заявили о «нелепых обвинениях» со стороны МИД России на брифинге по делу Скрипаля 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Reuters
В Госдепе США прокомментировали брифинг Министерства иностранных дел России по поводу расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
«США и Великобритания оказались правы, что не отправили своих послов в МИД России, где они могли услышать нелепые обвинения и неправдоподобные оправдания. Россия несёт ответственность нападение с применением нервно-паралитического вещества. Попытки отрицать ответственность следуют по знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, (бывший офицер ФСБ Александр. — RT) Литвиненко, допинг и так далее», — написала в Twitter официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Ранее стало известно, что посол США в России Джон Хантсман не примет участия во встрече в российском МИД 21 марта. Послы Франции, Китая и Великобритании также не приедут на встречу в МИД России.
В МИД заявили, что считают терактом нападение на Скрипаля и его дочь в Солсбери.
Также в Минобороны России заявили о проведении Великобританией экспериментов с химоружием.
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