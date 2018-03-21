Толочко: США войдут в жесткий конфликт с украинскими националистами, но не сейчас

«Смысл поддерживать националистов, добровольческие батальоны, вооруженные группы на Украине США в том, чтобы таким образом ослабить Россию , — предполагает Толочко. — Не дать возродиться России, как великому государству».

Для этого, полагает историк, США создают вблизи российских границ «ударный кулак».

«Ведь они подпитывают не только украинский национализм, но и польский национализм, и болгарский, и румынский, и прибалтийский, — утверждает Толочко. — И все в один голос кричат, что ни сегодня-завтра армада российских танков пойдет на них. Но в этих странах, они же все знают, что этого ничего не случится. Это — шулеры. Но они играют на этом, клянчат у США деньги».

При этом, как полагает Толочко, «США знают, что ничего этого не случится, что они клянчат у них деньги, но тоже идут на этот вариант, потому что все это направлено против России. А всё, что против России, — предполагает историк, — хорошо для США, даже националистические формирования, эти военизированные батальоны в Украине».

По мнению историка, «на каком-то этапе, США или справятся с ними, или войдут с националистами и добровольческими вооруженными формированиями в жесткий конфликт. Но, к сожалению, не сегодня, потому что сегодня активность этих формирований выгодна США».

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