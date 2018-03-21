Ещё
Толочко: США войдут в жесткий конфликт с украинскими националистами, но не сейчас
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Толочко: США войдут в жесткий конфликт с украинскими националистами, но не сейчас 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
«Смысл поддерживать националистов, добровольческие батальоны, вооруженные группы на Украине у США в том, чтобы таким образом ослабить Россию, — предполагает Толочко. — Не дать возродиться России, как великому государству».
Для этого, полагает историк, США создают вблизи российских границ «ударный кулак».
«Ведь они подпитывают не только украинский национализм, но и польский национализм, и болгарский, и румынский, и прибалтийский, — утверждает Толочко. — И все в один голос кричат, что ни сегодня-завтра армада российских танков пойдет на них. Но в этих странах, они же все знают, что этого ничего не случится. Это — шулеры. Но они играют на этом, клянчат у США деньги».
При этом, как полагает Толочко, «США знают, что ничего этого не случится, что они клянчат у них деньги, но тоже идут на этот вариант, потому что все это направлено против России. А всё, что против России, — предполагает историк, — хорошо для США, даже националистические формирования, эти военизированные батальоны в Украине».
По мнению историка, «на каком-то этапе, США или справятся с ними, или войдут с националистами и добровольческими вооруженными формированиями в жесткий конфликт. Но, к сожалению, не сегодня, потому что сегодня активность этих формирований выгодна США».
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру: последние новости
Associated Press: Трамп проводит кадровые перестановки, готовясь к переговорам с КНДР Корнилов об отставке Тиллерсона: Не надо было Трампа обзывать идиотом «Газпром» готовит новый иск против Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине146
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы22
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение