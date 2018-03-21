США опасаются атак на систему GPS

Американская спутниковая система GPS, которая используется как в автомобильных навигационных системах, так и для военных нужд, уязвима для ракетных и лазерных атак Китая России . Об этом пишет Washington Free Beacon со ссылкой на чиновников военно-воздушных сил США

По данным издания, министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон заявила конгрессу, что ее ведомство занимается разработкой устойчивых к помехам спутников GPS, поскольку работа нынешних навигационных орбитальных аппаратов на данный момент может быть нарушена разными способами.

«Я думаю, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся — это (гипотетическое) создание помех с земли или кибератак до спутникового оружия прямого пуска, либо из России или Китая, который в 2007 году уже испытывал противоспутниковое оружие», — приводит издание слова Уилсон.

По словам министра, исходя их этих угроз ВВС США ускоряет работы по замене 30 спутников GPS на помехоустойчивые аналоги.

Также Уилсон и начальник штаба ВВС Дэвид Гольдфейн добавили, что ведомство разрабатывает лазерные и другие системы направленной передачи энергии в рамках военной космической обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что у страны может появиться новый род вооруженных сил — космические войска.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде», — сказал американский лидер. По его словам, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе (1967). Между тем США, как и другие страны, разрабатывают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и, предположительно, противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный орбитальный самолет Boeing X-37, полеты которого строго засекречены.