Хаменеи: США не способны обеспечить безопасность и стабильность в регионе

"За все годы пребывания в Афганистане американцам так и не удалось навести порядок в этой республике. Все это говорит о том, что они не способны обеспечить безопасность и стабильность в регионе", — сказал Хаменеи.