Хаменеи: США не способны обеспечить безопасность и стабильность в регионе 

ТАСС, 21 марта. США не способны обеспечить безопасность и стабильность в регионе, о чем свидетельствуют их неудачное присутствие на территории Афганистана. Об этом, как сообщает агентство Fars, заявил в среду в городе Мешхед руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи в своем обращении по случаю Ноуруза, иранского Нового года.
"За все годы пребывания в Афганистане американцам так и не удалось навести порядок в этой республике. Все это говорит о том, что они не способны обеспечить безопасность и стабильность в регионе", — сказал Хаменеи.
Он также добавил, что «при непосредственном участии США была создана террористическая группировка „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ)», которую удалось разгромить «во многом благодаря усилиям Ирана». Хаменеи подчеркнул, что Тегеран в отличие от Вашингтона «всегда действует в интересах стран и народов региона, опираясь на их волеизъявление».
США начали военную операцию в Афганистане 7 октября 2001 года. Бывший в то время президентом Джордж Буш — младший обосновал это необходимостью уничтожить группировку «Аль-Каида», боевики которой за месяц до того — 11 сентября — осуществили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, унесшие жизни 3 тыс. человек.