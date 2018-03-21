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Спикер Палаты представителей США пригласил Макрона выступить перед Конгрессом
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Спикер Палаты представителей США пригласил Макрона выступить перед Конгрессом 

ТАСС 4 часа назад
ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан в среду сообщил о том, что пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона выступить на совместном заседании американского законодательного органа 25 апреля.
"Я пригласил президента Французской Республики Эмманюэля Макрона выступить на совместном заседании Конгресса 25 апреля", — написал Райан на своей странице в Twitter.
"Франция не только наш старейший союзник, но еще и один из сильнейших. Это особая возможность, опираясь на исторические отношения между двумя странами, подтвердить нашу приверженность борьбе с терроризмом, как внутри наших государств, так и по всему миру", — говорится в заявлении спикера нижней палаты Конгресса, опубликованном на его сайте.
Макрон станет восьмым в истории президентом Франции, который обратится к членам Конгресса. Последним перед американскими законодателями выступал Николя Саркози в ноябре 2007 года.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп 24 апреля примет в Белом доме Макрона, который посетит страну с государственным визитом.
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