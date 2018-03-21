Спикер Палаты представителей США пригласил Макрона выступить перед Конгрессом

"Я пригласил президента Французской Республики Эмманюэля Макрона выступить на совместном заседании Конгресса 25 апреля", — написал Райан на своей странице в Twitter.

"Франция не только наш старейший союзник, но еще и один из сильнейших. Это особая возможность, опираясь на исторические отношения между двумя странами, подтвердить нашу приверженность борьбе с терроризмом, как внутри наших государств, так и по всему миру", — говорится в заявлении спикера нижней палаты Конгресса, опубликованном на его сайте.