Депутат Госдумы назвала Трампа сильной личностью

"Диалог будет, он будет непростым, в силу того, что здесь сойдутся два сильных — у нас сегодня в мире два сильных лидера — наш Владимир Путин и американский президент. Все остальные — никто им в подметки не годится. И вот здесь сойдутся два сильных человека, каждый из которых, конечно, будет отстаивать национальные интересы своей страны", — сказала Панина РИА Новости.

Парламентарий уточнила, что, по ее мнению, этот диалог состоится нескоро, так как Дональду Трампу необходимо решить ряд внутренних проблем в США.

"Мы должны понимать, насколько связаны руки сегодня у американского президента… Сегодня у Трампа очень серьезная ситуация, с точки зрения того, что в парламенте большинство его не поддерживает, более того, оно ему противостоит… Но надо знать Трампа — это очень сильная личность. Несмотря ни на что, он все равно проводит свою линию. И он очень трезво мыслящий и очень реалистично мыслящий человек, который в бизнесе, в общем-то, сам себя сделал", — пояснила она.

Депутат считает, что Трамп понимает, что «с Россией надо находить точки взаимодействия, сотрудничества, в том числе и по сирийскому вопросу». Панина также полагает, что президент США решил поздравить Путина с победой на выборах в тот момент, когда узнал о двух фактах.

"Когда он увидел вот эти составляющие — то, что было в послании плюс то, как народ проголосовал на этих выборах — я думаю, что (он понял, что) с этим нельзя не считаться. Я считаю, это главная причина", — заключила она.