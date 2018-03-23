NYT: назначенный на пост помощника Трампа Болтон сотрудничал с Cambridge Analytica

Ранее издание сообщало, что базирующейся в Лондоне Cambridge Analytica удалось нелегально собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Британская фирма, в частности, сотрудничала с избирательным штабом нынешнего американского президента Дональда Трампа. В США проверкой обоснованности скандальных разоблачений занялись Федеральная комиссия по торговле, а также прокуратуры нескольких штатов.

Как удалось выяснить The New York Times , в августе 2014 года политическая организация Болтона, занимающаяся сбором финансовых средств на поддержку избирательных кампаний консервативных политиков и лоббированием их интересов, наняла специалистов из Cambridge Analytica. По данным издания, британская фирма занималась для Болтона составлением психологических портретов избирателей.

Как сообщает газета со ссылкой на бывшего сотрудника Cambridge Analytica Кристофера Уайли, организация бывшего постпреда США знала, что британская компания получает эти данные, анализируя личную информацию миллионов пользователей Facebook. «Мы, несомненно, сказали им о том, как мы делаем это», — приводит издание слова Уайли.

По данным The New York Times, в течение двух лет созданная Болтоном лоббистская структура потратила около $1,2 млн на анализ предпочтений избирателей. Используя психологические модели, Cambridge Analytica помогала создавать политическую рекламу для американских политиков, которых спонсировала организация Болтона. В их число входил, к примеру, республиканский сенатор Томас Тиллис, успешно избравшийся в 2014 году в Конгресс США от штата Северная Каролина.