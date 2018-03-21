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Эксперт предположил, почему США не уничтожают запасы химоружия
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Эксперт предположил, почему США не уничтожают запасы химоружия 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США не уничтожили запасы своего химического оружия из-за нежелания, а не из-за нехватки денег, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Ранее на брифинге в МИД РФ начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что Россия возмущена тем, что США не уничтожили свои запасы химоружия, ссылаясь на нехватку средств.
"Проблема контроля за уничтожением химического и биологического оружия очень сложна. Если государство отрицает полное уничтожение этих средств, то это просто означает, что часть запасов сохранилось. В США именно это и происходит. Значит, не хотели уничтожать, вот и все", — сказал Подберёзкин.
По его словам, России стоило много времени и денег, чтобы уничтожить запасы химического оружия. «Мы это хотели, и мы это сделали», — отметил собеседник РИА Новости.
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