Эксперт предположил, почему США не уничтожают запасы химоружия

Ранее на брифинге в МИД РФ начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что Россия возмущена тем, что США не уничтожили свои запасы химоружия, ссылаясь на нехватку средств.

"Проблема контроля за уничтожением химического и биологического оружия очень сложна. Если государство отрицает полное уничтожение этих средств, то это просто означает, что часть запасов сохранилось. В США именно это и происходит. Значит, не хотели уничтожать, вот и все", — сказал Подберёзкин.

По его словам, России стоило много времени и денег, чтобы уничтожить запасы химического оружия. «Мы это хотели, и мы это сделали», — отметил собеседник РИА Новости.