Сирийский посол заявил о готовности Дамаска отразить любое нападение

Таким образом он прокомментировал заявления Вашингтона о готовности к новым действиям в Сирии, «если это необходимо».

"Мы подготовились к любой возможной ситуации, которой может подвергнуться Сирия. Наша армия готова, также как и силы ПВО, мы готовы отразить любое нападение так, чтобы сохранить суверенитет на нашей территории и защитить наш народ на постоянной основе", — заявил посол РИА Новости.