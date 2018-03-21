Поклонская призвала Трампа выгнать Маккейна на пенсию

Она отметила, что Трамп сделал это, не обращая внимания на «улюлюканье» закомплексованных и перепуганных сенаторов.

Маккейну осталось обзавестись газозаправочной станцией, которая будет притворяться страной, а Нуланд может с радостью кормить его пирожками, — пишет Поклонская на своей странице в Facebook. — И пусть имитируют очередной «евромайдан» на такой площадке, нежели уничтожают целые страны.

Она отметила, что после трагедии в Одессе Маккейн сказал: «Позор для США , что не предоставили оружие украинским властям».

«Это очередное брызжание ядом объясняется тем, что позор для США — иметь таких сенаторов и политиков, — пишет Поклонская. — Желаю Президенту США Дональду Трампу сил и по возможности гнать таких политиков на пенсию, тогда мира и спокойствия будет больше.

«ФедералПресс» напоминает, сегодня Дональд Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента.

Это решение раскритиковал ряд сенаторов, в том числе Джон Маккейн. Он заявил, что нельзя одновременно «править свободным миром» и «поздравлять диктатора с победой в постановочных выборах».