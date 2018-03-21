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В Минобороны возмутились неуничтоженным запасам химоружия в США
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В Минобороны возмутились неуничтоженным запасам химоружия в США 

РИА Новости 2 часа назад
РФ ВОЗМУЩЕНА ТЕМ, ЧТО США НЕ УНИЧТОЖИЛИ СВОИ ЗАПАСЫ ХИМОРУЖИЯ, ССЫЛАЯСЬ НА НЕХВАТКУ СРЕДСТВ, В ЭТО НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ — МО РФ
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