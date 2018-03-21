Политолог рассказал, на что готова пойти Польша ради преференций США

Польша готова испортить отношения с Россией и руководством Евросоюза , чтобы получить от США преференции в вопросе продажи американского СПГ в Европе и предотвратить «сценарий обнищания», с которым страна может столкнуться после 2020 года. Об этом «Экономике сегодня» заявил политолог Александр Асафов.

В подтверждение своей точки зрения он привёл пример поведения Варшавы в ситуации с поздравлениями американского президента Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина . После того как в Госдепе заявили, что Трамп не планирует поздравлять Путина с победой на выборах, в аналогичном ключе сразу высказались польские власти. После беседы российского и американского президентов и смены риторики Госдепа Польша была вынуждена «переобуться в прыжке» и заявить о необходимости политического диалога с Россией.

Асафов пояснил, что такое поведение Варшавы закономерно, так как Польша «давно следует в американском фарватере».

По его словам, в 2020 году все дотации Евросоюза в экономику Польши и стран Прибалтики прекратятся, и Варшава вынуждена искать другие стабильные источники финансирования.

«В этой работе ставка сделана на США, при этом возможностью поссориться с партнёрами по Евросоюзу и Россией Варшава, похоже, решила пренебречь», — считает политолог.

Польша надеется, что сможет получить приоритетное право на торговлю американским сжиженным газом в Европе, несмотря на то что Вашингтон ей не предлагал подобных сделок.

Варшава закупает у Вашингтона комплексы ПРО «Пэтриот», размещает на своей территории контингент НАТО , а в своей военной доктрине указывает вероятным противником Россию.

«Это очередной ход в расчёте на преференции со стороны Штатов, в том числе в получении исключительного положения в продажах американского СПГ в Европе», — пояснил Асафов.

Руководство ЕС уже угрожало Польше санкциями за несоблюдение норм союза в вопросах миграции, свободы прессы и реформы Конституционного суда, но Варшава идёт против вектора интересов Евросоюза вполне сознательно.

«Расчёт, что США помогут предотвратить «сценарий обнищания», который наступит в 2020-м после прекращения дотаций ЕС», — резюмировал политолог.