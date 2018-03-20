В Совфеде прокомментировали телефонные переговоры Трампа и Путина

«Очень приятно, что Трамп поздравил нашего президента. Я думаю, что некоторые наши недоброжелатели, особенно на Украине , расстроились, которые уже признали наши выборы незаконными», — отметил сенатор.

Джабаров также выразил надежду на то, что лидеры двух стран вскоре смогут встретиться.

«Как я понимаю, этот вопрос сейчас обсуждается», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что он рассчитывает встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

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