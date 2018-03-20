В Совфеде прокомментировали телефонные переговоры Трампа и Путина 

Москва, 20 марта. Российская сторона будет приветствовать любые шаги США, направленные на возобновление двустороннего диалога. Об этом журналистам заявил во вторник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров, комментируя информацию о телефонном разговоре между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным.
«Очень приятно, что Трамп поздравил нашего президента. Я думаю, что некоторые наши недоброжелатели, особенно на Украине, расстроились, которые уже признали наши выборы незаконными», — отметил сенатор.
Джабаров также выразил надежду на то, что лидеры двух стран вскоре смогут встретиться.
«Как я понимаю, этот вопрос сейчас обсуждается», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что он рассчитывает встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Это неполный текст новости