Подлодка ВМС США при отработке «ударов по РФ» застряла во льдах Арктики

Инцидент произошел в рамках пятинедельной тренировки ВМС США

Американская подводная лодка Hartford застряла во льдах Арктики, когда выполняла учебные стрельбы.

В ходе учений НАТО подлодки Hartford и Connecticut отрабатывали сценарий нанесения ударов по России , вот только одна из субмарин так и не смогла всплыть для «запуска ракет».

«Быстроходная субмарина USS Hartford (SSN 768) класса «Лос-Анджелес» пробивается через лед в ходе учений ICEX 2018», — написал Navy Currents Magazine.

В ходе пятинедельных учений ВМС США повышали понимание Арктики и оценивали оперативную готовность флота. Так что теперь американцы знают, что, несмотря на «стелс-технологии» и крылатые ракеты, которыми оснащены субмарины, со льдом справится им не под силу.