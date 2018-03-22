Как поступит США в случае ядерной атаки?

Генерал ВВС США Джон Хайтен заявил, что в случае ядерной атаки на США он бы не стал рекомендовать мгновенного ответного удара, сообщает CNBC. «Окно» для обнаружения ракет — довольно короткий период времени, предупреждает военачальник. От обнаружения ракеты до, непосредственно, взрыва, проходит всего около 30 минут и за этот отрезок времени необходимо принять верное решение.

«Если мы должны ответить, мы хотим ответить тем же и не должны допустить эскалации конфликта и выхода ситуации из-под контроля», — сказал командующий стратегическим командованием США, в Комитете по вооруженным силам Сената.

План Хайтена подразумевает, что США, в случае обнаружения запуска в их сторону ракет с ядерным боезарядом, не должны моментально отвечать тем же до тех пор, пока ракеты не достигнут цели или не будут сбиты в воздухе системами ПРО.

В то же время, генерал призвать законодателей рассмотреть просьбу Пентагона о расширении ядерного арсенала США и добавления в него нового вооружения.

«Я полностью согласен с необходимостью создания ядерного оружия малой мощности», -сказал Хайтен, имея в виду боеголовки, устанавливаемые на подводные лодки. «Этот потенциал является оружием сдерживания, чтобы ответить на угрозу, которую Россия , в частности, изображает. Без правильных вариантов ответа президент США будет выбирать между самоубийством или капитуляцией».