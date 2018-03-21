Слуцкий: глава Пентагона пытается переложить на Москву ответственность за плохие отношения РФ и США

Ранее Мэттис заявил, что Россия решила стать «стратегическим противником» Соединённых Штатов.

«Глава Пентагона снова пытается переложить с больной головы на здоровую и обвинить Россию в ухудшении отношений с Соединёнными Штатами», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что Москва всегда выступала за конструктивное партнёрство на равноправных и паритетных началах.