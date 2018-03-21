Слуцкий: глава Пентагона пытается переложить на Москву ответственность за плохие отношения РФ и США 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис хочет обвинить Москву в причинах плохих отношений России и США. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передаёт РИА «Новости».
Ранее Мэттис заявил, что Россия решила стать «стратегическим противником» Соединённых Штатов.
«Глава Пентагона снова пытается переложить с больной головы на здоровую и обвинить Россию в ухудшении отношений с Соединёнными Штатами», — сказал Слуцкий.
Он отметил, что Москва всегда выступала за конструктивное партнёрство на равноправных и паритетных началах.
«Однако, как оказывается, это не входило в стратегические цели Вашингтона, который применяет все допустимые и недопустимые приёмы для сдерживания России. И снова звучат всё те же бездоказательные обвинения — Великобритания, Украина и так далее. К сожалению, ложь распространяется гораздо быстрее, чем правда», — указал парламентарий.