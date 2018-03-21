В Кремле рассказали о точках соприкосновения России и США по проблеме КНДР

"В конечном итоге здесь интересы России и США сходятся, возможны некоторые разногласия по методике, по тактике, но стратегическая цель одна, она не может быть иной: мы все заинтересованы в денуклеаризации и мирном и политическом урегулировании на Корейском полуострове", — сказал Песков журналистам.

Российский и американский лидеры накануне провели телефонный разговор.