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В Кремле рассказали о точках соприкосновения России и США по проблеме КНДР
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В Кремле рассказали о точках соприкосновения России и США по проблеме КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Интересы России и США в контексте корейского урегулирования сходятся в стратегическом плане, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В конечном итоге здесь интересы России и США сходятся, возможны некоторые разногласия по методике, по тактике, но стратегическая цель одна, она не может быть иной: мы все заинтересованы в денуклеаризации и мирном и политическом урегулировании на Корейском полуострове", — сказал Песков журналистам.
Российский и американский лидеры накануне провели телефонный разговор.
Ранее в марте сообщалось, что Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В Белом доме отметили, что саммит может состояться до конца мая 2018 года. Швеция называется одной из тех стран, где эта встреча может произойти.
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