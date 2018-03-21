В США не разрешили брак между мужчиной и его ноутбуком

Жителю штата Юта ( США ) Крису Севьеру не разрешили сочетаться браком с собственным ноутбуком. После запрета окружного секретаря, американец просил разрешения на брак у генерального прокурора и даже губернатора штата Юта. Но и они отказали мужчине в этом желании, сообщает «Свободная пресса».

В итоге Сервьер решил подать в суд, ссылаясь на то, что в штате легализованы однополые браки. Однако Генпрокурор штата уточнил, что ноутбук под этот закон не подпадает.

Крис Севьер решил попытать счастье в других штатах, подав заявление на вступление в брак с гаджетом.