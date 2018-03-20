Джабаров: Россия будет приветствовать любые шаги США на пути к диалогу 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во вторник заявил, что Россия намерена приветствовать любые шаги США на пути возобновления двустороннего диалога.
Ранее во вторник «Парламентская газета» сообщила, что президенты США и России провели телефонный разговор. Трамп, в том числе, поздравил своего коллегу с победой на выборах главы государства, которые прошли 18 марта.
Позднее американский лидер также рассказал журналистам о возможной скорой встрече с российским коллегой.
«Очень приятно, что Трамп поздравил нашего президента. Я думаю, что некоторые наши недоброжелатели, особенно на Украине, расстроились, которые уже признали наши выборы незаконными», — сказал Джабаров (цитата по РИА «Новости»).
Сенатор выразил надежду, что в ближайшее время настанет момент, когда лидеры стран все-таки встретятся. «Как я понимаю, этот вопрос сейчас обсуждается», — добавил он.
Джабаров уверен, что без совместной работы президентов двух стран трудно достичь успехов по всем ключевым вопросам международной повестки и в сфере безопасности. «Поэтому будем приветствовать любые шаги со стороны США навстречу, Россия готова к диалогу», — подчеркнул парламентарий.
По его оценке, американский президент за последнее время значительно усилил свои позиции, это видно и во внутренней политике, в экономике. Кроме того, заметил Джабаров, рассыпался в прах доклад о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента США.
«Я думаю, теперь Трампу будет гораздо легче ответить на протянутую нашим президентом руку для дальнейшего сотрудничества», — сказал сенатор.