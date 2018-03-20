Джабаров: Россия будет приветствовать любые шаги США на пути к диалогу

Ранее во вторник « Парламентская газета » сообщила, что президенты США и России провели телефонный разговор. Трамп, в том числе, поздравил своего коллегу с победой на выборах главы государства, которые прошли 18 марта.

Позднее американский лидер также рассказал журналистам о возможной скорой встрече с российским коллегой.

«Очень приятно, что Трамп поздравил нашего президента. Я думаю, что некоторые наши недоброжелатели, особенно на Украине , расстроились, которые уже признали наши выборы незаконными», — сказал Джабаров (цитата по РИА «Новости» ).

Сенатор выразил надежду, что в ближайшее время настанет момент, когда лидеры стран все-таки встретятся. «Как я понимаю, этот вопрос сейчас обсуждается», — добавил он.

Джабаров уверен, что без совместной работы президентов двух стран трудно достичь успехов по всем ключевым вопросам международной повестки и в сфере безопасности. «Поэтому будем приветствовать любые шаги со стороны США навстречу, Россия готова к диалогу», — подчеркнул парламентарий.

По его оценке, американский президент за последнее время значительно усилил свои позиции, это видно и во внутренней политике, в экономике. Кроме того, заметил Джабаров, рассыпался в прах доклад о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента США.

«Я думаю, теперь Трампу будет гораздо легче ответить на протянутую нашим президентом руку для дальнейшего сотрудничества», — сказал сенатор.