Пекин направил Вашингтону ноту протеста в связи с ситуацией вокруг Тайваня

КНР Хуа Чуньин. ПЕКИН, 21 марта. / ТАСС /. Китайские власти направили США ноту, в которой в категоричной форме выразили протест в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайбэем и Вашингтоном в обход Пекина. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге официальный представитель МИД

"Мы сделали американской стороне жесткое представление и требуем от нее придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить все официальные контакты между США и Тайванем во избежание резкого ухудшения китайско-американских отношений", — отметила дипломат.