Ещё
Пекин направил Вашингтону ноту протеста в связи с ситуацией вокруг Тайваня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пекин направил Вашингтону ноту протеста в связи с ситуацией вокруг Тайваня 

ТАСС 3 часа назад
ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Китайские власти направили США ноту, в которой в категоричной форме выразили протест в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайбэем и Вашингтоном в обход Пекина. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы сделали американской стороне жесткое представление и требуем от нее придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить все официальные контакты между США и Тайванем во избежание резкого ухудшения китайско-американских отношений", — отметила дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердил закон, согласно которому американские делегации имеют право посещать с официальными визитами Тайвань. Одновременно тайваньская сторона получила возможность направлять своих представителей в Соединенные Штаты без согласования поездок с Пекином, который считает Тайвань одной из административно-территориальных единиц КНР.
ТАСС: последние новости
Суд отказал Трампу в прошении отклонить иск обвинившей его в домогательствах женщины Экс-модель Playboy просит суд отменить договор, заставляющий ее молчать о связи с Трампом СМИ: Канада и США достигли прогресса в переговорах по NAFTA
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины125
Пенсии россиян будут считать по-новому107
Путин занялся «списком Собчак»37
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России55
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение