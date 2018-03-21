«Ястребиное мышление»: Путин заставил США пересмотреть «приоритеты угроз»

"Если бы президент США не позвонил Путину после переизбрания российского президента, это выглядело бы как откровенное пренебрежение Россией на грани воинственности. Но и решиться на этот звонок Трампу было нелегко — он понимал, что его за такой шаг осудят в США. В стране, которая привыкла диктовать, давить и навязывать, шаг навстречу геополитическому сопернику воспринимается как поражение. При этом стоит учитывать настроения, которые царят сейчас в Вашингтоне.

На прошлой неделе четыре сенатора во главе с Берни Сандерсом открыто выступили за диалог с Россией и улучшение отношений, объявив, что Москва не угрожает Америке. Их просто проигнорировали. Людей, настроенных доброжелательно к РФ, в Штатах подавляющее меньшинство, ключевые позиции занимают «ястребы». Они уверены: главная угроза для США сегодня — Россия, так как способна уничтожить Штаты в любую минуту. Их не интересует, что Москва декларирует миролюбие — угроза есть, и от нее нужно избавляться. Таковы особенности мышления в США", — отмечает американист.

Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с главой российского государства Владимиром Путиным отметил, что обеспокоен новыми вооружениями РФ — об этом сообщили американские СМИ. По их данным, лидер Штатов сказал, что «США выиграют любую гонку вооружений» с Россией. The New York Times уточняет: «Трамп сказал Путину, что он приветствует смену тона». Газета также утверждает, что президент США упомянул о планах «направить $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил».

"Штаты понимают, что сейчас формируется новый биполярный мир, и Россия с Китаем создают вокруг себя объединенную Евразию. Китай воспринимается как угроза, которая станет актуальной через 10-15 лет при поддержке Москвы. И это становится новым аргументом для Штатов в вопросе конфронтации: нужно разорвать связи РФ и КНР, чтобы ослабить Пекин. Миролюбивые настроения в Вашингтоне декларируют считанные политики.

Потому приходится признать, что, как бы нам ни хотелось, звонок Трампа Путину — не более, чем дежурный политес. Кардинально изменить отношения между двумя странами он не сможет, так как Штаты просто не ставят такую цель. Нет ни одной точки, где Штаты демонстрировали бы желание решить вопросы переговорами и компромиссом. Наоборот, новые кадровые назначения в Белом Доме показывают: Трамп собирает вокруг себя самых воинственно настроенных ястребов", — подчеркивает эксперт.

Четыре сценария

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Он рассказал о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии. И объявил о создании гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью свыше 20 чисел Маха. Появление этого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

Владимир Путин в очередной раз заявил: Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны». Впоследствии в фильме «Миропорядок-2018» президент РФ подчеркнул: Москва может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.

"Ястребиное мышление нынешних элит США привело к тому, что доводы разума там просто остаются неуслышанными. Англосаксы традиционно считают Россию врагом, а сейчас намеренно усиливают противостояние в надежде ослабить нашу страну. И существуют лишь четыре сценария, по которым «разрядка» отношений между РФ и США в нынешней ситуации возможна.

Первый — Россия сдает позиции и уступает требованиям США, жертвуя национальными интересами. Опыт 1990-х, когда после распада СССР Россия была сильно ослаблена, показал: именно этого американцы и Британцы добиваются. Второй сценарий — мощная внешняя угроза по аналогу фашистской Германии времен Второй Мировой войны. Англосаксы, чувствуя опасность для себя, с радостью пошли на союз с Москвой. Впрочем, такой внешней силы в мире сейчас нет. И в тот раз «дружественные» настроения США и Британии испарились сразу вместе с угрозой для них самих.

Третий сценарий — полная смена американских элит на более здравомыслящую, но таких «революций» в Штатах ждать не приходится. Последний вариант — наиболее вероятный. История показывает, что Штаты готовы нагнетать давление лишь до определенной точки. Чувствуя критический момент, они отступают и садятся за стол переговоров. Так было во время Карибского кризиса, подобное произошло при Рональде Рейгане. И если сейчас Россия не поддастся на шантаж, есть вероятность, что Вашингтон в конце концов поймет всю гибельность своей политики и «пойдет на попятную», — заключает Константин Блохин.