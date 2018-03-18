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Трамп опроверг, что уволенный замдиректора ФБР вел запись их бесед
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Трамп опроверг, что уволенный замдиректора ФБР вел запись их бесед 

BFM.RU 18 марта 2018
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб во время их встреч не делал записей, о которых сообщили в субботу американские СМИ. Американский лидер написал об этом в воскресенье в своем Twitter.
«Крайне мало встречался с Эндрю Маккейбом, однако он никогда не делал заметок, когда виделся со мной. Я не верю, что он делал записи, разве что для поддержки его собственных целей и, возможно, позже. Та же история и с [экс-директором ФБР] Джеймсом Коми. Можно называть это лживыми записями?» — написал глава государства.
В субботу ряд американских СМИ сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Маккейб в бытность и. о. директора ФБР во время встреч с Трампом делал записи, в которых отражалось содержание бесед. Позднее также сообщалось, что Маккейб дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские выборы, и передал ему означенные документы, передает ТАСС.
В пятницу министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что решил уволить Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад об утверждениях о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Согласно результатам проведенной проверки было установлено, что замглавы ФБР, «не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой».
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