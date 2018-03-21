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Республиканцы и демократы вооружились карандашами
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Республиканцы и демократы вооружились карандашами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре, но борьба за электорат уже в самом разгаре. В начале 2018 года демократическая партия доказала в Верховном суде (ВС), что республиканцы из штата Пенсильвания использовали джерримендеринг — такую нарезку избирательных округов, которая давала им преимущество при голосовании. В понедельник, 19 марта, ВС поставил точку в этом вопросе, отклонив апелляцию республиканцев. Решение судей может стать началом более масштабной борьбы с джерримендерингом, но пока он остается одной из главных проблем политической системы США.
Как в процессе джерримендеринга менялся один из избирательных округов Чикаго
Артур Громов
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