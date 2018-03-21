Из-за России США могут вернуться к ручке и бумаге

Американские сенаторы призвали к использованию бумажных бюллетеней на промежуточных выборах США в ноябре 2018 года с целью обезопасить выборы от иностранной атаки, сообщает The New York Times

Новости за ночь: Пентагон расписался в бессилии перед российским оружием Сенатский комитет по разведке, который больше года занимается расследованием российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, предупредил о возможном вмешательстве России в выборы в ноябре 2018 года с помощью проверенных в 2016 году онлайн-способов, таких как использование фейковых аккаунтов в соцсетях для распространения пропаганды и дезинформации. В связи с этим, сенаторы рекомендуют штатам закупить машины для голосования, которые производят бумажные бюллетени.

Сенаторы также рекомендуют усилить безопасность базы данных избирателей и улучшить координацию между федеральными и местными избирательными органами. Кроме того, конгрессмены потребовали от администрации Трампа заявить, что Белый дом не будет терпеть никаких атак на избирательную систему США.

Напомним, в феврале 2018 года руководители американских спецслужб выступили перед Сенатским комитетом по разведке с заявлением, что Россия уже вмешивается в предстоящие промежуточные выборы в США.