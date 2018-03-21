Лавров: РФ поставила перед Японией вопросы по размещению ПРО США

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Экс-модель Playboy просит суд отменить договор, заставляющий ее молчать о связи с Трампом

Суд отказал Трампу в прошении отклонить иск обвинившей его в домогательствах женщины

Трамп не исключил встречи с Путиным "в не столь далеком будущем"