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Лавров: РФ поставила перед Японией вопросы по размещению ПРО США
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Лавров: РФ поставила перед Японией вопросы по размещению ПРО США 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Москва поставила перед Токио вопросы в связи с планами размещения ПРО США на японской территории. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.
"В контексте задач стратегической стабильности мы в очередной раз привлекли внимание японских коллег к необходимости разрабатывать коллективные шаги в этой сфере, коллективно укреплять стратегическую ситуацию, обеспечивать глобальный паритет, — сказал он. — В этой связи мы подтвердили наше отношение к планам США по развертыванию глобальной ПРО и намерения Японии активно включиться в эти планы".
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