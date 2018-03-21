В Конгресс США внесен проект об ограничении влияния иностранных СМИ 

Конгрессмены США Сет Мултон и Элайза Стефаник представили законопроект по ограничению возможного влияние иностранных СМИ на американское общество. В их совместном заявлении подчеркивается, что Россия и Китай активизировали усилия по оказанию влияния на общественное мнение в нашей стране, распространяя пропагандистские материалы, сообщает «Интерфакс».
Мултон заявил изданию Foreign Policy, что Россия атаковала американскую демократию в 2016 году, выборы во Франции и Германии в 2017 году.
В законопроекте предусмотрена мера по повышению уровня прозрачности и отчетности иностранных СМИ в области источников финансирования перед американскими ведомствами и населением США.
Законопроект, как предполагают эксперты, коснется не только российских СМИ, но и китайского университета Конфуция, британской телерадиокорпорации ВВС и французской телекомпании France 24.