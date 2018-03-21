Южная Корея хочет провести саммит с КНДР и США

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о возможности проведения трехстороннего саммита с Северной Кореей и Соединенными Штатами, и что основной темой переговоров станет прекращение ядерной угрозы на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин EPA/YONHAP

Мун планирует встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в следующем месяце после серьезной дипломатической активности в Азии, Европе и Соединенных Штатах. Президент США Дональд Трамп также заявил, что встретится с Кимом до конца мая. "Саммит между США и Северной Кореей станет историческим событием сам по себе после межкорейского саммита", — сказал Мун в президентском «Голубом доме» в Сеуле после подготовительного совещания к межкорейскому саммиту. По его словам, в зависимости от местоположения встреча может стать еще более драматичной. «И в зависимости от прогресса это может привести к трехстороннему саммиту между Югом, Севером и Соединенными Штатами», — отметил он. Представители Сеула рассматривают в качестве места для проведения встречи приграничный город Панмунджом, где Мун и Ким проведут однодневную встречу. Этот город также рассматривается в качестве места для проведения трехстороннего саммита. Как писали «Вести. Экономика», северокорейский лидер Ким Чен Ын в начале марта встретился с высокопоставленными представителями правительства Южной Кореи в первый раз и заявил, что это стало возможно из-за его «твердой воли к активному продвижению». Глава КНДР также заявил о начале «новой истории объединения страны»Делегация из Южной Кореи во главе с руководителем Управления национальной безопасности Чун Юй-юном отправилась в северокорейскую столицу Пхеньян в надежде побудить Северную Корею и Соединенные Штаты сесть за стол переговоров. Ким Чен Ыну было передано письмо от южнокорейского президента, а спецпосланник рассказал о замысле Мун Чжэ Ина провести встречу на высшем уровне. Лидер КНДР дал указания «немедленно принять меры для этого».