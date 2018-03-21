Ещё
Президент Южной Кореи допустил возможность саммита с США и КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Южной Кореи допустил возможность саммита с США и КНДР 

РИА Новости 47 минут назад
ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможности в будущем трехстороннего саммита с США и КНДР, сообщили сеульские СМИ с заседания подготовительного комитета по проведению саммита двух корейских государств.
"Проведение саммита США и Северной Кореи вслед за переговорами на высшем уровне Юга и Севера само по себе историческое событие, и в зависимости от его результатов диалог может привести к трехстороннему саммиту Юга, Севера и США", — приводит агентство Рёнхап слова президента.
"Мы должны полностью решить вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия и обеспечения мира через предстоящие и последующие переговоры", — заявил Мун Чжэ Ин.
Встреча Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей надвое Корейский полуостров. Вслед за этим планируется организовать встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
РИА Новости: последние новости
Трампу отказали в иммунитете по делу о домогательствах Белый дом заверил, что сохранит жесткую позицию в отношении России Экс-модель Playboy попросила разрешения рассказать об отношениях с Трампом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов70
Россияне приготовились затянуть пояса554
Отец Литвиненко назвал убийцу сына165
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия1
США признали бессилие перед российским оружием25
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение