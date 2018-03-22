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Госдеп доверяет Южной Корее в организации саммита лидеров США и КНДР
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Госдеп доверяет Южной Корее в организации саммита лидеров США и КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Вашингтон доверяет Южной Корее в организации саммита лидеров США и КНДР, заявила на брифинге и.о. замгоссекретаря США Хезер Науэрт.
"Южная Корея и Северная Корея планируют провести встречу перед саммитом, даты которого мы пока еще не объявили. Мы тесно координируемся с Южной Кореей и с Японией по всем этим встречам и переговорам. Мы все еще исходим из того, что мы встретимся с Северной Кореей", — сказала она.
Отвечая на вопрос, ведут ли США сейчас переговоры с КНДР по предстоящему саммиту, Науэрт сообщила, что у Вашингтона тесные отношения с Сеулом.
"Мы доверяем Южной Корее", — пояснила дипломат.
Ранее в Финляндии прошла первая встреча дипломатов США, КНДР и Южной Кореи. Кроме того, президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча политиков должна состояться до конца мая 2018 года. В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможности в будущем трехстороннего саммита с США и КНДР.
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