СМИ: Канада и США достигли прогресса в переговорах по NAFTA

ОТТАВА , 21 марта. / ТАСС /. Канада Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в двусторонних переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом во вторник сообщило агентство Canadian Press со ссылкой на канадского посла в Вашингтоне Дэвида Макнотона.

По словам дипломата, «стороны двигаются вперед» и он «настроен оптимистично» на преодоление существующих разногласий уже «в ближайшее время». В частности, Макнотон отметил, что наметился прогресс в разрешении спорных вопросов, касающихся автомобильной промышленности двух стран, которые были камнем преткновения на прошлых консультациях. Подробностей дипломат не привел.

На прошлой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре обсудили текущие консультации по изменению условий NAFTA. В ходе беседы, в частности, Трамп «подчеркнул важность скорейшего завершения нынешних переговоров по NAFTA с целью обеспечения работоспособности обрабатывающей промышленности в Соединенных Штатах и в Северной Америке, а также для защиты экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов». Позже Трюдо заявил, что Оттава приветствует решение Вашингтона о скорейшем завершении сделки, но будет отстаивать свои интересы.