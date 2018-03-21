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Канада и США достигли прогресса в пересмотре НАФТА
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Канада и США достигли прогресса в пересмотре НАФТА 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Канада и США достигли определенного прогресса в двусторонних переговорах по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), как заявило агентство Canadian Press со ссылкой на канадского посла в Вашингтоне Дэвида Макнотона.
Флаги стран-участников НАФТА
Как отметил дипломат, стороны двигаются вперед и он сам настроен оптимистично по поводу преодоления имеющихся разногласий уже в ближайшее время.
В частности, Макнотон отметил, что наметился прогресс в разрешении спорных вопросов, касающихся автопрома, которые были камнем преткновения на прошлых консультациях.
На прошлой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре обсудили изменения в НАФТА.
В ходе беседы Трамп подчеркнул важность скорейшего завершения нынешних переговоров по НАФТА для обеспечения работоспособности обрабатывающей промышленности в Соединенных Штатах и в Северной Америке, а также для защиты экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов.
Трюдо позже заявил, что его страна приветствует решение Вашингтона о скорейшем завершении сделки, но намерена отстаивать свои интересы.
Североамериканское соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году.
Трамп давно заявлял о намерении пересмотреть договор, поскольку из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.
5 марта в Мехико завершился седьмой раунд трехсторонних консультаций, восьмой состоится в Вашингтоне в ближайшее время, но точных сроков пока не сообщается.
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