В США решили усилить борьбу с «российский пропагандой»

Палата представителей конгресса США предложила усилить борьбу с «иностранной пропагандой», в том числе российской, говорится в законопроекте, внесенном в палату демократом Сетом Мултоном и представительницей республиканцев Элайзой Стефаник.

«И Россия , и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду», — передает РИА «Новости» заявление на сайте Мултона.

По мнению конгрессмена, законопроект заставит зарубежные СМИ раскрывать отношения с иностранными правительствами Федеральной комиссии связи США и «американскому народу».

Традиционно для американских политиков конгрессмен повторил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, во Франции и Германии в 2017 году, а также «распространении дезинформации» перед выборами в конгресс в 2018 году.

«Этот закон очень важная инициатива, так как мы работаем для противодействия информационной войне со стороны враждебных стран, включая Россию. Мы должны обеспечить прозрачность и публичное раскрытие информации иностранными СМИ, чтобы американская общественность знала, откуда эта информация», — заявила Стефаник.

В качестве примера такого СМИ приводится вещающий в США российский телеканал RT

При этом конгрессмен забывает о законе о регистрации иностранных агентов, принятом еще 80 лет назад и по которому RT зарегистрирован в США. Этот закон обязывает СМИ-иноагенты раскрывать информацию о своей деятельности, в том числе и финансовой.

Остается непонятным, чем новый законопроект отличается от действующих норм, текст документа в базе данных конгресса пока не опубликован.

Напомним, в США под надуманным предлогом борьбы с «российской пропагандой» и «вмешательством» в выборы развернута кампания против российских СМИ.

После того, как официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт отказалась отвечать на вопрос российских СМИ, МИД России пригрозил сделать специальные места на брифингах для американской прессы.